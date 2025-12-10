L’Espressionismo Simbolista di Natasa Bozovic quando il significato emerge sottilmente dall’emozione

L’Espressionismo Simbolista di Natasa Bozovic si distingue per la capacità di far emergere il significato attraverso emozioni sottili e profonde. La sua arte invita a un viaggio interiore, alternando momenti di immediata sensazione a riflessioni lente e contemplative, aprendoci una finestra su un mondo invisibile fatto di simboli e sensazioni evocative.

Esistono momenti in cui lasciarsi andare al puro sentire, a quell’impatto che sembra colpire l’interiorità esattamente nello stesso modo in cui si è propagato dall’autore di un’opera, e ne esistono altri in cui invece ciò che conta più di ogni altra cosa è soffermarsi, attraverso un’osservazione più lenta e riflessiva, sul senso profondo, sul messaggio che l’artista desidera raccontare con le proprie immagini, come se un’opera dovesse aprire una porta sul mondo dell’invisibile. Ciò che si trova al di sotto del velo superficiale deve emergere ed essere portato alla luce avvalendosi di una figurazione che possa trarre in inganno lo sguardo, attrarlo con la forza delle sensazioni suscitate per poi condurlo alla meditazione su quanto viene suggerito e tratteggiato in maniera velata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - L’Espressionismo Simbolista di Natasa Bozovic, quando il significato emerge sottilmente dall’emozione