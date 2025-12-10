L’esperimento giapponese sui terremoti | l’Agenzia nazionale per i disastri azzarda una previsione sulla prossima scossa
Dopo il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone, le autorità annunciano un aumento delle vittime e mettono in guardia su un possibile evento sismico ancora più forte nei prossimi giorni. L’esperimento giapponese sui terremoti e le previsioni dell’Agenzia nazionale per i disastri evidenziano le sfide della previsione sismica e le analisi in corso per valutare il rischio imminente.
Il numero di feriti nel terremoto di magnitudo 7,5 di due giorni fa in Giappone è salito a 51. Ad annunciarlo sono state le autorità nazionali, avvertendo che una scossa ancora più forte potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Il primo sisma è iniziato lunedì sera al largo della costa della regione settentrionale di Aomori, scuotendo edifici, distruggendo strade, rompendo finestre e innescando onde alte fino a 70 centimetri. E così, l’Agenzia nazionale per la gestione degli incendi e dei disastri ha affermato che il bilancio dei feriti è variato, in aumento rispetto ai 30 inizialmente segnalati dal primo ministro martedì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
