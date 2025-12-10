L' Eredità il retroscena della Professoressa | Le domande sul cartellino

Linda Pani, classe 1999, è la Professoressa dell'Eredità. In questo articolo, svela alcuni retroscena sul dietro le quinte del celebre quiz di Rai 1, condividendo dettagli inediti e curiosità sulla sua esperienza nel programma.

Classe 1999, Linda Pani è la Professoressa dell 'Eredità. È lei a raccontare qualche retroscena - e non solo - sul dietro le quinte del programma di Rai 1. In coppia da tempo con Greta Zuccarello, le due sono molto amiche anche nella vita di tutti i giorni. "Quello che si vede in tv è un decimo rispetto a quello che c'è dietro. Siamo amiche, dopo lavoro o stiamo insieme o facciamo videochiamate fino a notte fonda per parlare - ammette a Fanpage -. Abbiamo un rapporto stretto, intimo, e non ci sono filtri tra noi. Ho trovato un'amica, e sono contenta di condividere questo percorso con lei". Anche il clima nello studio, con Marco Liorni compreso, è dei migliori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it