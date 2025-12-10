L’Epa riscrive le cause dei cambiamenti climatici | eliminati riferimenti ai combustibili fossili
L’Epa ha rivisto la propria definizione ufficiale delle cause dei cambiamenti climatici, eliminando i riferimenti ai combustibili fossili. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono interpretate le fonti del riscaldamento globale, suscitando discussioni sull’impatto delle politiche ambientali e sulla comunicazione scientifica ufficiale.
L’Epa ha deciso di riscrivere la propria spiegazione ufficiale sulle cause dei cambiamenti climatici. Dalla pagina dedicata alle “cause del cambiamento climatico” scompare ogni riferimento ai combustibili fossili e all’azione umana come motore principale del riscaldamento globale. Restano solo le cause naturali: variazioni dell’orbita terrestre e dell’asse di rotazione, cicli dell’attività solare, eruzioni vulcaniche, cambiamenti nella riflettività del pianeta. La pagina oggi descrive un clima che cambia per dinamiche geofisiche secolari, senza alcun ruolo riconosciuto alla combustione di carbone, petrolio e gas. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L'Epa riscrive le cause dei cambiamenti climatici: eliminati riferimenti ai combustibili fossili - L’agenzia ambientale statunitense modifica la pagina ufficiale sul clima rimuovendo ogni menzione dell’origine antropica del riscaldamento globale. Riporta ilfoglio.it
