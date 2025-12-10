Leonka sotto tutela archivio e graffiti

Sono quattro le manifestazioni di interesse per il capannone di proprietà del Comune in via San Dionigi a Porto di Mare. Attualmente sotto tutela, l’immobile ha suscitato l’interesse di vari soggetti, aprendo un dialogo sulle possibili destinazioni future e valorizzazioni dell’area, tra opportunità di riqualificazione e conservazione.

Sono 4 le manifestazioni di interesse avanzate per il capannone di proprietà del Comune in via san Dionigi a Porto di Mare. Ora l'amministrazione nominerà una commissione che valuterà i requisiti formali e la congruità del progetto socio culturale proposto per la costruzione del bando per l'assegnazione. L'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo, sfrattate dal centro sociale e in cerca di una nuova sede, come noto, ha deciso di non accollarsi i costi della bonifica dall'amianto presente nel capannone comunale per circa 400mila euro come «atto politico» ovvero in dissenso con il fatto che il Comune chieda a onlus, associazioni ed enti culturali di sostenere un'opera necessaria per l'apertura al pubblico.

