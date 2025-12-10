Leone XIV un americano europeista

Leone XIV, un americano con una visione europeista, ha incontrato Volodymyr Zelensky a Castelgandolfo in un colloquio di circa 30 minuti. La sua sensibilità politica, unita a acume e passione civile, si riflette nel modo in cui affronta temi di rilevanza internazionale, dimostrando un impegno attivo e consapevole nel panorama geopolitico.

Ha ricevuto Volodymyr Zelensky a Castelgandolfo per un colloquio durato circa 30 minuti. Leone XIV ha il senso vivo della politica, insieme all’acume e alla passione civile. Prima di lui, solo Paolo VI aveva mostrato la stessa attitudine nel seguire le vicende umane con l’intelligenza e la sensibilità tipiche del cattolicesimo politico. “È irrealistico un accordo senza l’Europa” per mettere fine alla guerra: in poche parole il papa ha disegnato una rotta politica e diplomatica. Nessuno meglio di lui riesce a leggere meglio nel destino dell’Occidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Leone XIV, un americano “europeista”

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News

Zelensky a Roma tra Papa e Meloni | focus sul piano di pace con gli Usa - Zazoom Social News

Leone XIV riprende a parlare delle radici giudaico-cristiane dell'Europa «necessarie per rafforzarla». Incontro con l'eurogruppo dei conservatori - In un momento in cui l'Europa non è mai stata tanto fragile (internamente ed esternamente), dal pontefice americano è arrivato il secondo ... Scrive msn.com

Leone XIV: “cercare un accordo di pace in Ucraina senza l’Europa non è realista” - “Penso che il ruolo dell’Europa sia molto importante e l’unità dei Paesi europei è veramente significativa, specialmente in questo caso”. Lo riporta agensir.it

di Redazione La Sicilia Papa Prevost, in un libro storia e missione del pontefice americano S'intitola "Leone XIV. La storia" ed è stato scritto dal giornalista Francesco Antonio Grana Vai su X

Francesca, figlia 26enne del celebre regista americano, ha raccontato come si è avvicinata alla figura del primo santo millennial, il quindicenne morto di leucemia nel 2006 e canonizzato da Papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook