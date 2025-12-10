L’Enriques occupato bagni fatiscenti e presenza di ratti | Alla scuola serve più manutenzione

L’occupazione dell’Enriques di Castelfiorentino si aggiunge alle proteste nelle scuole empolesi, evidenziando criticità come bagni fatiscenti e presenza di ratti. La mobilitazione riflette un crescente malcontento tra studenti e insegnanti, richiedendo interventi immediati per migliorare le condizioni degli edifici scolastici.

Castelfiorentino, 10 dicembre 2025 – Continua l’autunno caldo delle scuole empolesi, per una nuova occupazione giunta ad alcune settimane di distanza da quella che hanno riguardato a Empoli il Pontormo ed il Fermi-Da Vinci: da ieri mattina, anche l’Enriques di Castelfiorentino è infatti stato occupato. Poco più di un centinaio di studenti, dopo aver varcato i cancelli come ogni mattina, hanno preso simbolicamente possesso dell’area, informando la dirigenza scolastica: il personale docente e i collaboratori scolastici sono quindi tornati a casa, per un’occupazione che dovrebbe durare sino a dopodomani. 🔗 Leggi su Lanazione.it