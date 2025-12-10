Lei dorme e lui le scatta una foto ma è un trucco per svuotarle in conto in banca

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo approfitta di un momento di sonno della partner per usare un trucco digitale e svuotarle il conto in banca, sfruttando il riconoscimento facciale. La serata si trasforma in un inganno subdolo, rivelando le conseguenze di un comportamento manipolatorio e delle vulnerabilità della tecnologia.

La serata insieme, poi quando lei si addormenta lui ne approfitta per sbloccarle l'accesso al conto in banca col riconoscimento facciale e lasciarla senza un centesimo. Succede in provincia di Reggio Emilia, dove un ventenne è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato.Il trucco "romantico". 🔗 Leggi su Today.it

