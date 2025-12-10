Legge di bilancio nuovo sciopero generale | la Cgil Salerno va in piazza

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 12 dicembre, la Cgil Salerno scenderà in piazza per uno sciopero generale nazionale. La protesta è organizzata contro la Legge di Bilancio, ritenuta dal sindacato

Domani, venerdì 12 dicembre, la Cgil torna in piazza per lo sciopero generale nazionale contro quella che il sindacato definisce una Legge di Bilancio giudicata "inadeguata e ingiusta, perché incapace di rispondere all’emergenza sociale ed economica che attraversa il Paese”. Per la Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Verso lo sciopero generale, venerdì Cgil in piazza contro la legge di Bilancio - Anche in Sicilia la Cgil scenderà in piazza dopodomani, venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto a livello nazionale contro la legge di bilancio del governo Meloni. Lo riporta mondopalermo.it