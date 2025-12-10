Legge di bilancio nuovo sciopero generale | la Cgil Salerno va in piazza
Domani, venerdì 12 dicembre, la Cgil Salerno scenderà in piazza per uno sciopero generale nazionale. La protesta è organizzata contro la Legge di Bilancio, ritenuta dal sindacato
Domani, venerdì 12 dicembre, la Cgil torna in piazza per lo sciopero generale nazionale contro quella che il sindacato definisce una Legge di Bilancio giudicata "inadeguata e ingiusta, perché incapace di rispondere all’emergenza sociale ed economica che attraversa il Paese”. Per la Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d’Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026. Nello stesso comma compare una “i - facebook.com Vai su Facebook
Sapete quante misure a tutela degli animali erano previste nella Legge di Bilancio 2026? Nessuna. Per questo #LAV ha presentato proposte per portare in Parlamento più rispetto per animali ed equità sociale! lav.it/news/legge-bil… Vai su X
Verso lo sciopero generale, venerdì Cgil in piazza contro la legge di Bilancio - Anche in Sicilia la Cgil scenderà in piazza dopodomani, venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto a livello nazionale contro la legge di bilancio del governo Meloni. Lo riporta mondopalermo.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it