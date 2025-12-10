L'eclissi più lunga del secolo sta arrivando | la mappa dei posti dove sarà visibile

L'eclissi più lunga del secolo sta per verificarsi, offrendo un fenomeno unico e spettacolare. Dalla regione del Nord Africa al Medio Oriente, la Luna oscurerà completamente il Sole per oltre sei minuti, con visibilità parziale anche in Europa e nel Mediterraneo. Un evento astronomico straordinario che attirerà l'attenzione di appassionati e curiosi in tutto il mondo.

