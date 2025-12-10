L’eclettismo artistico di Gino Rivieccio tra il debutto alla regia e la nuova stagione teatrale

Gino Rivieccio si distingue per il suo eclettismo artistico, che abbraccia regia, recitazione e nuove sfide teatrali. La sua carriera, ricca di sperimentazioni e successi, si prepara a vivere una nuova stagione teatrale, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale. Un periodo di grande fermento e innovazione per l’artista campano.

Una fase di straordinaria vivacità creativa caratterizza il percorso professionale di Gino Rivieccio. L'artista partenopeo, attualmente impegnato su più fronti, intreccia sapientemente la dimensione letteraria con quella cinematografica e teatrale, confermando una poliedricità espressiva che attraversa i decenni senza perdere smalto. Il successo cinematografico e il ritorno sulle scene con Nathaly Caldonazzo L'anno solare 2025 .

