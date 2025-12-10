Lecce-Pisa quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce e Pisa si affrontano nella quindicesima giornata di Serie A 2025/2026, una sfida cruciale per entrambe le squadre in lotta per migliorare la classifica e uscire dalla zona retrocessione. La partita rappresenta un’occasione importante per ottenere punti fondamentali in un campionato ancora molto equilibrato. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre cercano punti vitali per tirarsi fuori dalla zona calda. Lecce-Pisa si giocherà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono alla ricerca della loro quarta salvezza consecutiva. Il traguardo che non sarà semplice raggiungere, visto i problemi offensivi che attanagliano da inizio stagione la squadra di Di Francesco. Molto passa però dagli scontri diretti che non devono essere falliti. Nemmeno i toscani se la passano bene, alle prese con problemi derivanti dal fatto di essere neopromossi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

lecce pisa quindicesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Lecce-Pisa, quindicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli - Resi noti gli arbitri della quindicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre ... Lo riporta sport.virgilio.it