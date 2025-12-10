Leao sospiro di sollievo In Supercoppa ci sarà

Rafa Leao torna a sorridere: in Supercoppa sarà presente, portando sollievo ai tifosi del Milan. La sua condizione di salute si è stabilizzata, garantendo al calciatore di essere in campo. Un'ottima notizia in vista dell'importante appuntamento, che potrebbe fare la differenza per la squadra rossonera.

Precedenza alle notizie. Specie se, nel caso del Milan, sono di segno positivo. La prima, forse la più attesa, riguarda la salute di Rafa Leao. Gli esami clinici effettuati hanno cancellato l’ipotesi più grave della lesione muscolare e introdotto la certezza di una infiammazione che vuol dire alcune decisioni pratiche: a) ha fatto benissimo il portoghese a uscire presto appena ha sentito il fastidio inguinale; b) salterà sicuramente la sfida di domenica prossima con il Sassuolo ma può partire per il viaggio successivo in Arabia per la Supercoppa d’Italia (appuntamento il 18 dicembre col Napoli). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leao, sospiro di sollievo. In Supercoppa ci sarà

