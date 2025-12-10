Le voci dell’edilizia | in UniBg con EdiVoices un viaggio nell’innovazione del costruire

Il 3 dicembre, presso il campus di Ingegneria di UniBg, è stato inaugurato EdiVoices, un ciclo di seminari dedicato all’innovazione nell’edilizia. Promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, l’evento mira a condividere esperienze e visioni sul futuro del settore, offrendo un approfondimento sulle nuove frontiere del costruire.

Dalmine. È stato inaugurato mercoledì 3 dicembre al campus di Ingegneria di UniBg EdiVoices – Le voci dell’edilizia, il nuovo ciclo di seminari itinerante promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (Disa) per far conoscere le frontiere dell’innovazione nell’edilizia, condividendo visioni, esperienze e buone pratiche del settore. L’attività di Public Engagement prevede una serie di incontri mensili aperti alla cittadinanza, agli studenti e ai professionisti del settore, con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo e confronto sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il comparto delle costruzioni, tra digitalizzazione, sostenibilità, nuovi materiali e processi produttivi integrati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it