Le voci dell’edilizia | in UniBg con EdiVoices un viaggio nell’innovazione del costruire
Il 3 dicembre, presso il campus di Ingegneria di UniBg, è stato inaugurato EdiVoices, un ciclo di seminari dedicato all’innovazione nell’edilizia. Promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, l’evento mira a condividere esperienze e visioni sul futuro del settore, offrendo un approfondimento sulle nuove frontiere del costruire.
Dalmine. È stato inaugurato mercoledì 3 dicembre al campus di Ingegneria di UniBg EdiVoices – Le voci dell’edilizia, il nuovo ciclo di seminari itinerante promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (Disa) per far conoscere le frontiere dell’innovazione nell’edilizia, condividendo visioni, esperienze e buone pratiche del settore. L’attività di Public Engagement prevede una serie di incontri mensili aperti alla cittadinanza, agli studenti e ai professionisti del settore, con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo e confronto sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il comparto delle costruzioni, tra digitalizzazione, sostenibilità, nuovi materiali e processi produttivi integrati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
È stato inaugurato #EdiVoices – Le voci dell’edilizia, la nuova iniziativa di Public Engagement promossa dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli studi di Bergamo. Mercoledì 3 dicembre studenti e professionisti del settore si son - facebook.com Vai su Facebook
Le voci dell’edilizia: in UniBg con “EdiVoices” un viaggio nell’innovazione del costruire - Una serie di incontri organizzati in collaborazione tra UniBg e le imprese per raccontare le trasformazioni del settore e promuovere una nuova cultura dell’innovazione ... Lo riporta bergamonews.it
