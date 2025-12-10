Le ‘Variazioni Goldberg’ di Bach per archi

Le ‘Variazioni Goldberg’ di Bach, un capolavoro intramontabile, si presenteranno in una versione dedicata agli archi, esaltando la loro profondità espressiva. Nell’ambito della rassegna ‘Metamorphosis’ di ForlìMusica, l’evento si terrà alla Fabbrica delle Candele alle 21, offrendo un’occasione unica per riscoprire questa composizione attraverso una nuova interpretazione.

Un tema che torna, muta, si rigenera, come un racconto che non finisce mai. Le ' Variazioni Goldberg ' di Johann Sebastian Bach arriveranno alla Fabbrica delle Candele alle ore 21, nel quarto appuntamento della rassegna ' Metamorphosis ' di ForlìMusica. Il capolavoro, pensato per clavicembalo, prenderà forma nuova nelle mani di un trio d'archi, rivelando la natura cangiante di un'opera costruita su un solo tema che il compositore trasformò in ben trenta variazioni. A interpretare i brani saranno Anna Lipkind-Mazor (violino), Darya Filippenko (viola) e Sebastiano Severi (violoncello), impegnati in un arrangiamento originale che trasporta la partitura da tastiera agli archi, mettendo in risalto la sofisticata architettura musicale nata tra il 1741 e il 1745: simmetrie, calcoli, variazioni che, ancora oggi, sono un punto estremo di sfida tecnica e intellettuale.