Le ‘Variazioni Goldberg’ di Bach per archi
Le ‘Variazioni Goldberg’ di Bach, un capolavoro intramontabile, si presenteranno in una versione dedicata agli archi, esaltando la loro profondità espressiva. Nell’ambito della rassegna ‘Metamorphosis’ di ForlìMusica, l’evento si terrà alla Fabbrica delle Candele alle 21, offrendo un’occasione unica per riscoprire questa composizione attraverso una nuova interpretazione.
Un tema che torna, muta, si rigenera, come un racconto che non finisce mai. Le ‘ Variazioni Goldberg ’ di Johann Sebastian Bach arriveranno alla Fabbrica delle Candele alle ore 21, nel quarto appuntamento della rassegna ‘ Metamorphosis ’ di ForlìMusica. Il capolavoro, pensato per clavicembalo, prenderà forma nuova nelle mani di un trio d’archi, rivelando la natura cangiante di un’opera costruita su un solo tema che il compositore trasformò in ben trenta variazioni. A interpretare i brani saranno Anna Lipkind-Mazor (violino), Darya Filippenko (viola) e Sebastiano Severi (violoncello), impegnati in un arrangiamento originale che trasporta la partitura da tastiera agli archi, mettendo in risalto la sofisticata architettura musicale nata tra il 1741 e il 1745: simmetrie, calcoli, variazioni che, ancora oggi, sono un punto estremo di sfida tecnica e intellettuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Variazioni Goldberg, le “metamorfosi” di Bach portate in scena dal trio d’archi
#splendidacornice #pubblicità Le famiglie italiane in realtà leggono molto... 1) #IosonoilFVG 2) #Bonroll Aia Grazie per le "Variazioni Goldberg" del gigante J.SBach Menomale che Geppi c'è (semicit.) Vai su X
VARIAZIONI GOLDBERG – Concerto alla Fabbrica delle Candele Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21.00 Fabbrica delle Candele, Forlì Una delle pagine più affascinanti e luminose della storia della musica torna a vivere sul palco della Fabbrica: le V - facebook.com Vai su Facebook
Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti ilgiorno.it
Una golf car per le visite al cimitero ilgiorno.it
Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole lanazione.it
Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti lanazione.it
Se il nome del bebé rovina la serata ilrestodelcarlino.it
Il giorno delle Marche: "Giovani protagonisti". Doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna ilrestodelcarlino.it