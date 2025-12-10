Le stelle comete del varietà | musica e comicità natalizia al Teatro Nuovo di Salerno

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con "Le stelle comete del varietà", lo spettacolo comico-musicale dedicato al Natale che andrà in scena al Teatro Nuovo di Salerno. Le due rappresentazioni sono previste per sabato 13 dicembre alle ore 21.00 e domenica 14 dicembre alle ore 18.30.Lo spettacoloProtagonista della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

stelle comete variet224 musica"Le stelle comete del varietà": musica e comicità natalizia al Teatro Nuovo di Salerno - Appuntamento con "Le stelle comete del varietà", lo spettacolo comico- Scrive salernotoday.it