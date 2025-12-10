Le Skifidol Brainrot diventano un videogioco ufficiale su Roblox

Le Skifidol Italian Brainrot, iconiche tra la Generazione Z, si trasformano in un videogioco ufficiale su Roblox. Dopo aver conquistato il mondo delle carte da collezione, ora approdano nel mondo digitale, offrendo ai fan un’esperienza interattiva e coinvolgente all’interno della piattaforma più popolare tra i giovani.

Le Skifidol Italian Brainrot, carte da gioco e collezione adorate dalla Gen Z, escono dagli album per diventare un videogioco ufficiale. Dal 12 dicembre, Find the Skifidol Brainrot Card sarà disponibile gratuitamente su Roblox, trasformando una passione nata sulle card in un’esperienza digitale condivisa. Dall’ossessione social al debutto su Roblox Nel giro di pochi mesi, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

