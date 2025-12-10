Le sfide dell’economia secondo un premio Nobel
Philippe Aghion, premio Nobel per l’economia, presenta la sua teoria incentrata sull’innovazione come motore principale della crescita. In questo articolo, esploriamo le sue idee e come esse possano essere applicate alle sfide economiche odierne dell’Europa, offrendo una prospettiva innovativa per affrontare le dinamiche di sviluppo e competitività del continente.
Philippe Aghion, premiato quest'anno con il Nobel per l'economia, racconta la sua teoria che mette l'innovazione al centro del concetto di crescita e spiega come potrebbe applicarsi oggi all'Europa.
Economia, la madre di tutte le sfide. Ddl sulla Zes, via alla procedura sprint
SCATTI DI MEMORIA L’ECONOMIA SICILIANA NEL CINQUECENTO: CRESCITA, FISCO E SFIDE A CATANIA E NELLA SICILIA ORIENTALE! Non sono uno storico professionista né un docente con cattedra polverosa, ma un consulente aziendale che ha forg - facebook.com Vai su Facebook
Amb. #Bucci: “Le sfide geopolitiche, le trasformazioni dell’economia globale, le transizioni digitale ed ecologica richiedono risposte europee: risposte che solo una cooperazione intensa tra Italia e Germania può contribuire a rendere efficaci”. Vai su X
