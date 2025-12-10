Le sfide dell’economia secondo un premio Nobel

Philippe Aghion, premio Nobel per l’economia, presenta la sua teoria incentrata sull’innovazione come motore principale della crescita. In questo articolo, esploriamo le sue idee e come esse possano essere applicate alle sfide economiche odierne dell’Europa, offrendo una prospettiva innovativa per affrontare le dinamiche di sviluppo e competitività del continente.

