Le rotte globali del Primeiro Comando da Capital e gli uomini che le controllano
L'articolo analizza le rotte internazionali del Primeiro Comando da Capital (PCC) e i protagonisti che le gestiscono. Attraverso il traffico di cocaina dalle selve boliviane, il gruppo criminale dimostra la sua trasformazione da fenomeno locale a attore globale, evidenziando l'evoluzione di una delle organizzazioni più potenti del panorama criminale latinoamericano.
Il traffico di cocaina che dalle selve boliviane attraversa il Brasile e approda in Europa non è solo un flusso di merci illegali: è la prova dell’evoluzione di un gruppo criminale che ha smesso da tempo di essere un fenomeno locale. Il Primeiro Comando da Capital (PCC), nato nelle carceri di São Paulo, è diventato un organismo transnazionale capace di modellare le rotte del narcotraffico globale grazie a una leadership che, pur detenuta, continua a esercitare un potere silenzioso ma assoluto. 🔗 Leggi su Panorama.it
