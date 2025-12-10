Le rotte globali del Primeiro Comando da Capital e gli uomini che le controllano

Panorama.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le rotte internazionali del Primeiro Comando da Capital (PCC) e i protagonisti che le gestiscono. Attraverso il traffico di cocaina dalle selve boliviane, il gruppo criminale dimostra la sua trasformazione da fenomeno locale a attore globale, evidenziando l'evoluzione di una delle organizzazioni più potenti del panorama criminale latinoamericano.

Il traffico di cocaina che dalle selve boliviane attraversa il Brasile e approda in Europa non è solo un flusso di merci illegali: è la prova dell’evoluzione di un gruppo criminale che ha smesso da tempo di essere un fenomeno locale. Il Primeiro Comando da Capital (PCC), nato nelle carceri di São Paulo, è diventato un organismo transnazionale capace di modellare le rotte del narcotraffico globale grazie a una leadership che, pur detenuta, continua a esercitare un potere silenzioso ma assoluto. 🔗 Leggi su Panorama.it

le rotte globali del primeiro comando da capital e gli uomini che le controllano

© Panorama.it - Le rotte globali del Primeiro Comando da Capital e gli uomini che le controllano

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso a Limbiate raccontano le rotte globali del narcotraffico

Cartello di Sinaloa: l’impero criminale che domina le rotte globali

Nuove rotte globali, i porti dell’Adriatico centrale tra reshoring e intermodalità | Intervista - In un mondo in rapida riconfigurazione, dove le rotte commerciali si ridisegnano sotto la spinta del reshoring, della transizione energetica e della digitalizzazione, l’Autorità di sistema ... Segnala ilsecoloxix.it