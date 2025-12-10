le rotte globali del primeiro comando da capital e gli uomini che le controllano

L'articolo analizza le rotte internazionali del Primeiro Comando da Capital (PCC) e i protagonisti che le gestiscono. Attraverso il traffico di cocaina dalle selve boliviane, il gruppo criminale dimostra la sua trasformazione da fenomeno locale a attore globale, evidenziando l'evoluzione di una delle organizzazioni più potenti del panorama criminale latinoamericano.

Il traffico di cocaina che dalle selve boliviane attraversa il Brasile e approda in Europa non è solo un flusso di merci illegali: è la prova dell'evoluzione di un gruppo criminale che ha smesso da tempo di essere un fenomeno locale. Il Primeiro Comando da Capital (PCC), nato nelle carceri di São Paulo, è diventato un organismo transnazionale capace di modellare le rotte del narcotraffico globale grazie a una leadership che, pur detenuta, continua a esercitare un potere silenzioso ma assoluto.