Le reazioni dei cantanti esclusi da Sanremo nello scherzo de Le Iene c'è chi manda Conti a quel paese
Le reazioni dei cantanti esclusi da Sanremo sono state protagoniste dello scherzo de Le Iene, condotto dall'imitatore ufficiale di Carlo Conti. Dopo l'annuncio dei Big in gara, i 270 artisti non selezionati hanno ricevuto chiamate divertenti e sorprendenti, suscitando commenti spontanei e spesso scherzosi, tra cui qualche frecciata al conduttore.
