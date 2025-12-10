Le reazioni dei cantanti esclusi da Sanremo nello scherzo de Le Iene c'è chi manda Conti a quel paese

Le reazioni dei cantanti esclusi da Sanremo sono state protagoniste dello scherzo de Le Iene, condotto dall'imitatore ufficiale di Carlo Conti. Dopo l'annuncio dei Big in gara, i 270 artisti non selezionati hanno ricevuto chiamate divertenti e sorprendenti, suscitando commenti spontanei e spesso scherzosi, tra cui qualche frecciata al conduttore.

Cantanti esclusi da Sanremo 2026, reazioni e telefonate ai Big: Le Iene tirano in ballo Tiziano Ferro - Lo scorso 30 novembre, in diretta al Tg1, Carlo Conti ha annunciato i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, scelti tra oltre 300 proposte. Secondo gay.it