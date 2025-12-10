Le previsioni meteo di oggi 10 dicembre ad Avellino

L'11 dicembre ad Avellino si presenta con condizioni di bel tempo e cielo sereno. Il sole splenderà per tutta la giornata, offrendo un clima stabile e senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Le previsioni indicano un'ottima giornata per attività all'aperto e spostamenti nel territorio.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3204m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo, allerta maltempo: altre piogge monsoniche da Nord a Sud

Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Tanto sole, ma anche nebbia e smog: le previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #meteo per domani mercoledì #10dicembre Vai su X

Meteo domani 10 dicembre: tempo stabile in Italia con l’alta pressione a protezione del Mediterraneo - Meteo: domani 10 dicembre tempo stabile con nubi sparse e schiarite in Italia, attenzione comunque alla presenza di nebbie e nubi basse ... centrometeoitaliano.it scrive