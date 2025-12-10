Le parole magiche | maggioranza qualificata

Il concetto di maggioranza qualificata assume un ruolo cruciale nel contesto europeo, specie in momenti di crisi e decisioni strategiche. Recentemente, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha sottolineato l'importanza di questa modalità decisionale, in un quadro geopolitico segnato dalla pressione di Donald Trump su Zelensky, evidenziando la rilevanza delle scelte condivise e responsabili a livello comunitario.

È un messaggio molto forte quello che ha lanciato ieri il presidente del Consiglio europeo, António Costa, nel momento in cui Donald Trump ha accentuato ulteriormente la pressione su Volodymyr Zelensky per accettare concessioni territoriali alla Russia. “Non faremo in Ucraina ciò che altri hanno fatto in Afghanistan. Noi continueremo a sostenere l’Ucraina ”, ha detto Costa durante una conferenza stampa a Dublino con il premier irlandese, Micheál Martin. Il riferimento è al ritiro caotico americano da Kabul del 2021, effettuato dall’Amministrazione Biden, ma le cui premesse erano state poste da Trump a seguito di un accordo con i talebani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it