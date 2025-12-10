Le parole della pioggia

Le parole della pioggia aprono un racconto che mescola emozioni e incontri, riflettendo sulla forza evocativa di un elemento naturale. Aya, protagonista, utilizza questa frase come apripista per condividere storie e connessioni, creando un filo conduttore tra il cielo plumbeo e le esperienze di vita delle persone che incontra.

"Sono nata in un giorno di pioggia". E' questa la frase con cui esordisce Aya – e le colleghe dell'agenzia per cui lavora – quando incontrano i loro clienti. Sono le donne-ombrello, coloro che si occupano ci accogliere sotto un ombrello (dalle fogge e dai colori sempre diversi) gli uomini che devono recarsi nei luoghi più disparati, durante una giornata di pioggia. E' una vecchia leggenda della tradizione giapponese quella delle donne-ombrello e Aya incarna a pieno il carattere di queste donne. "A volte, ci piace pensare d'essere venute al mondo per questo, d'essere state scelte da un destino esigente che voleva noi e nessun altro ad accompagnare sotto un ombrello la gente.

