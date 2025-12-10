Le mie non sono opinioni Sono verità rivelate Rissa tv Travaglio-Gruber

Ilgiornale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo scontro tra Marco Travaglio e Lilli Gruber si è acceso in diretta televisiva, aggiungendo un capitolo alle già numerose tensioni tra i due. La rivalità tra il giornalista e la conduttrice torna a far discutere, confermando come questi confronti siano ormai un appuntamento ricorrente nel panorama dell'informazione televisiva italiana.

Non è la prima volta e, molto probabilmente, non sarà l’ultima. Marco Travaglio e Lilli Gruber tornano con una rissa verbale in prima serata. Il teatro dello scontro è l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico e non solo condotto dalla stessa Lilli Gruber ogni sera dal lunedì al venerdì su La7. L’oggetto dello scontro è presto detto: si parla di politica estera, guerra in Ucraina e lo scacchiere internazionale sempre più complesso. Ma a far esplodere il diverbio sono le due idee diametralmente opposte sull’Unione Europea e sul suo operato davanti alle crisi internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

le mie non sono opinioni sono verit224 rivelate rissa tv travaglio gruber

© Ilgiornale.it - "Le mie non sono opinioni", "Sono verità rivelate". Rissa tv Travaglio-Gruber

Le opinioni di stan lee su superman oggi non sono più valide

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli su Barbara D'Urso: "Le sue non sono opinioni ma offese"

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli su Barbara D'Urso: "Le sue non sono opinioni ma offese"

Usa: Barrett a senatori, mie opinioni non prevarranno sulla legge - La candidata alla Corte Suprema statunitense, Amy Coney Barrett, ha detto ai senatori che non fara' prevalere le sue opinioni personali sulla legge, dopo aver eluso le domande sul ... Come scrive milanofinanza.it