Le mie non sono opinioni Sono verità rivelate Rissa tv Travaglio-Gruber

Un nuovo scontro tra Marco Travaglio e Lilli Gruber si è acceso in diretta televisiva, aggiungendo un capitolo alle già numerose tensioni tra i due. La rivalità tra il giornalista e la conduttrice torna a far discutere, confermando come questi confronti siano ormai un appuntamento ricorrente nel panorama dell'informazione televisiva italiana.

Non è la prima volta e, molto probabilmente, non sarà l'ultima. Marco Travaglio e Lilli Gruber tornano con una rissa verbale in prima serata. Il teatro dello scontro è l'ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico e non solo condotto dalla stessa Lilli Gruber ogni sera dal lunedì al venerdì su La7. L'oggetto dello scontro è presto detto: si parla di politica estera, guerra in Ucraina e lo scacchiere internazionale sempre più complesso. Ma a far esplodere il diverbio sono le due idee diametralmente opposte sull'Unione Europea e sul suo operato davanti alle crisi internazionali.