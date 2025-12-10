Le meraviglie dello spumante

Panorama.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le meraviglie dello spumante attraverso l'esperienza di Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello. In questo articolo, esploreremo la storia e le caratteristiche di una delle eccellenze italiane più apprezzate a livello internazionale, simbolo di qualità e tradizione nel panorama enologico.

Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

le meraviglie dello spumante

© Panorama.it - Le meraviglie dello spumante

Food Talk | Le meraviglie dello spumante

Spumante dolce, tra storia e tradizioni: quali sono i migliori spumanti in Italia. - Se pensiamo allo spumante dolce ci vengono in mente le feste e le ricorrenze, di cui lo spumante, Brut o dolce che sia, è il re dei festeggiamenti a colpo di stappo. Da esquire.com