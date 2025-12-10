Le meraviglie dello spumante
Scopri le meraviglie dello spumante attraverso l'esperienza di Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello. In questo articolo, esploreremo la storia e le caratteristiche di una delle eccellenze italiane più apprezzate a livello internazionale, simbolo di qualità e tradizione nel panorama enologico.
Con Gianni Tessari, presidente del Consorzio Lessini Durello, esploriamo la storia di una grande eccellenza italiana apprezzata nel mondo.
Food Talk | Le meraviglie dello spumante
