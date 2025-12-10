Le luminarie in corso Vittorio Emanuele per le Olimpiadi
In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Lilly, azienda farmaceutica, ha creato un'installazione luminosa lungo Corso Vittorio Emanuele II a Milano. Le luminarie celebrano l'importante evento sportivo, trasformando la zona in un suggestivo esempio di partecipazione e festeggiamenti cittadini.
Lilly (azienda farmaceutica) ha realizzato un’installazione di luminarie in Corso Vittorio Emanuele II a Milano, dedicate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa prevede 22 illuminazioni che rappresentano i pittogrammi delle discipline in programma, 16. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Indovina cosa è tornato in Via Paleocapa? Esatto: le LUMINARIE! Montaggio in corso. Qual è la cosa che ti manca di più del Natale Savonese? - facebook.com Vai su Facebook
La magia del Natale accende via del Corso, le immagini delle luminarie da record nel cuore di Roma ift.tt/OpUXAsK Vai su X
NATALE FOGGIANO Foggia, si accendono le luminarie nel centro: parte l’atmosfera natalizia - Le luminarie, come ogni anno, puntano a valorizzare le vie principali e a dare impulso al commercio in vista delle festività. Come scrive statoquotidiano.it
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com