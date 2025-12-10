Le leggende intramontabili

Le leggende intramontabili sono veicoli che trascendono la loro funzione, diventando simboli di innovazione e stile. Questi mezzi di trasporto rappresentano l’evoluzione del design e della tecnica, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nella storia dell’automobilismo. Un viaggio tra icone che hanno scritto la storia, continuando ad affascinare appassionati di tutto il mondo.

Non semplici mezzi di trasporto, ma opere d'arte che narrano l'evoluzione del design e della tecnica. Icone come la Jaguar E-Type (sopra) definita da Enzo Ferrari "l'auto più bella mai fabbricata", e la Mercedes 300 SL con le sue portiere ad ali di gabbiano. Il genio italiano brilla con capolavori come la Ferrari 250 GTO e la Lamborghini Miura, che nel 1966 stupì inaugurando la moda delle supercar a motore centrale con un corpo sinuoso firmato Gandini.

