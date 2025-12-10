Le immagini inedite dell’arresto di Luigi Mangione dalla bodycam di un poliziotto | Mi chiamo Mark Rosario – Il video
Le autorità statunitensi hanno reso pubbliche immagini inedite dell’arresto di Luigi Mangione, responsabile dell’omicidio di Brian Thompson. Il video, girato dalla bodycam di un agente di polizia, mostra i momenti dell’intervento avvenuto in un McDonald’s della Pennsylvania, e include le prime parole dell’arrestato: «Mi chiamo Mark Rosario».
Le autorità statunitensi hanno diffuso il video dell’arresto di Luigi Mangione, responsabile dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare Brian Thompson, fermato in un McDonald’s della Pennsylvania. Le immagini mostrano gli agenti avvicinarsi all’uomo e chiedergli gentilmente di abbassare la mascherina che indossava. Alla richiesta di fornire le generalità, Mangione risponde identificandosi con il nome « Mark Rosario ». La reazione della polizia. Gli agenti spiegano al 27enne quindi che una segnalazione aveva indicato la presenza di una persona sospetta all’interno del locale e gli chiedono di mostrare un documento. 🔗 Leggi su Open.online
Juve Milan, il big match dello Stadium visto dalla Refcam! Tutti i momenti salienti della partita vissuti dall’arbitro: immagini inedite – VIDEO
Le immagini inedite della guerra
Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF: “Abbiamo fatto un casino, che vergogna”
Le immagini inedite realizzate da Mauro Polli e la mostra "Et Incarnatus Est" arricchiscono l'offerta culturale della città Vai su Facebook
Cosa e chi si vede nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura Vai su X
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it