Le immagini inedite dell’arresto di Luigi Mangione dalla bodycam di un poliziotto | Mi chiamo Mark Rosario – Il video

Open.online | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno reso pubbliche immagini inedite dell’arresto di Luigi Mangione, responsabile dell’omicidio di Brian Thompson. Il video, girato dalla bodycam di un agente di polizia, mostra i momenti dell’intervento avvenuto in un McDonald’s della Pennsylvania, e include le prime parole dell’arrestato: «Mi chiamo Mark Rosario».

Le autorità statunitensi hanno diffuso il video dellarresto di Luigi Mangione, responsabile dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare Brian Thompson, fermato in un McDonald’s della Pennsylvania. Le immagini mostrano gli agenti avvicinarsi all’uomo e chiedergli gentilmente di abbassare la mascherina che indossava. Alla richiesta di fornire le generalità, Mangione risponde identificandosi con il nome « Mark Rosario ». La reazione della polizia. Gli agenti spiegano al 27enne quindi che una segnalazione aveva indicato la presenza di una persona sospetta all’interno del locale e gli chiedono di mostrare un documento. 🔗 Leggi su Open.online

