Le Iene dopo la condanna | Una medaglia al valore civile La denuncia shock di Nina Palmieri
Le Iene commentano la condanna di Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri, definendola
Martedì 9 dicembre è andato in onda al Le Iene il servizio integrale sul processo che ha visto condannate Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri per diffamazione aggravata nei confronti dell'avvocato Elena Barra. Un servizio che ha mostrato per la prima volta le riprese dall'aula del tribunale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Pietro ritrova il padre 16 anni dopo grazie alla trasmissione tv di Mediaset “Le Iene”. Protagonista un giovane di Alatri
Bruno Vespa e Jannik Sinner alle Iene dopo la polemica sulla Coppa Davis
Le Iene 2025, pace fatta tra Bruno Vespa e Jannik Sinner dopo la polemica | Video Mediaset
Dopo il monologo recitato a Le Iene in cui aveva parlato delle violenze subite in una passata relazione tossica, Clizia Incorvaia ha pubblicato una prova di quanto detto in trasmissione Questo sono le scarpe bruciate da un suo ex, che non aveva mai avuto la f Vai su Facebook
Dopo aver visto un nostro servizio, Marta ha deciso di denunciare per violenza sessuale Gioacchino Gargano, il podcaster che aveva intervistato Asia Vitale. @roberta_rei e @marcoocchipintj hanno provato a chiedergli spiegazioni #LeIene Vai su X
Caso Carlo Gilardi, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate per diffamazione: le accuse - Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate a una multa per diffamazione nei confronti dell'amministratrice di sostegno di Carlo Gilardi ... Segnala virgilio.it
