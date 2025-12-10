Le Iene a Scampia Coordinamento Periferie chiarisce | Niente ‘tour dell’orrore’ con ragazzi stranieri
Dopo il servizio delle Iene, il Coordinamento Periferie Unite chiarisce che l’evento a Scampia non prevedeva un ‘tour dell’orrore’, ma semplicemente una visita alla periferia partenopea. La precisazione mira a sfatare eventuali fraintendimenti e a sottolineare il carattere informativo e di confronto dell’iniziativa.
Tempo di lettura: 3 minuti Non un ‘tour dell’orrore’, ma una comune visita a Scampia. All’indomani del servizio delle Iene, arriva una precisazione dal Coordinamento Periferie Unite. Nella programma Mediaset, ieri è infatti andato in onda un video con il rapper Luchè e la iena Nicolò De Devitiis. Un viaggio alle origini dell’artista, cresciuto a Marianella. Con una puntata tra le Vele di Scampia, in via di abbattimento. Proprio lì, sono intervistati alcuni giovani stranieri. Inevitabile una domanda su Gomorra. A rispondere sono studenti Erasmus, il programma dell’Ue per la mobilità studentesca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A Scampia la commissione periferie ‘accolta’ dallo striscione: “Qui ha vinto la lotta” - Un'accoglienza sicuramente polemica hanno riservato i residenti delle celebri 'Vele' riuniti nel comitato omonimo ai parlamentari della commissione sulle periferie, in turnée oggi tra Caivano ... Si legge su notizie.tiscali.it
La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie a Caivano e Scampia - Al via la missione esterna della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie: una delegazione di parlamentari, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia) è da stamattina ... Lo riporta ilmattino.it
Ha scelto la stazione Eav della metropolitana di Scampia per girare il suo ultimo video. Ed è scattato subito l’assalto dei fans. Un weekend di lavoro e ritorno alle origini per il rapper Geolier, impegnato nelle riprese del video che accompagnerà la sua prossim - facebook.com Vai su Facebook