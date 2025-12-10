Le Iene 2025 il monologo di Beatrice Luzzi sulla violenza contro le donne | 85 donne uccise nel 2025 | Video Mediaset

Durante la puntata di Le Iene Show 2025, Beatrice Luzzi ha affrontato con forza e sensibilità il tema della violenza contro le donne, evidenziando i tragici dati di un anno che ha visto 85 femminicidi. Il suo monologo ha suscitato riflessioni profonde sull’importanza di contrastare questa piaga sociale e promuovere una cultura di rispetto e tutela.

Beatrice Luzzi è tornata a Le Iene Show 2025 con un toccante monologo incentrato sulla violenza contro le donne. L'attrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha sottolineato come sia in atto una vera e propria rivoluzione antropologica da parte delle donne che devono unirsi e denunciare prima che sia troppo tardi. Il monologo di Beatrice Luzzi a Le Iene 2025. « E' in atto una rivoluzione antropologica e non perchè le donne lavoravano eh, perchè ci siamo sempre fatte un gran culo, ma perchè parlano e qualche volta dicono anche addirittura no ». Inizia così il monologo di Beatrice Luzzi a Le Iene 2025 sulla violenza contro le donne.

