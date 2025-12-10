Le gomme conservate vanno sgonfiate per l’inverno? La Guida al Rimessaggio Perfetto
Durante il periodo di inattività, molte persone si chiedono se sia corretto sgonfiare le gomme delle auto. In realtà, la corretta conservazione prevede di mantenere o leggermente aumentare la pressione, evitando sgonfiature complete. Questa guida illustra le migliori pratiche per il rimessaggio delle gomme, garantendo una lunga durata e sicurezza al momento dell’uso successivo.
Tempo di lettura: 8 minuti No, le gomme conservate non vanno mai sgonfiate completamente. Al contrario, la pratica raccomandata dagli esperti è di mantenere la pressione nominale o addirittura aumentarla leggermente (di circa 0,2 – 0,5 bar) prima dello stoccaggio. Questo perché i pneumatici tendono a perdere fisiologicamente pressione nel tempo e una gomma sgonfia rischia di deformarsi in modo irreversibile sotto il proprio peso, compromettendo la struttura della carcassa. Verità e Miti sulla pressione degli pneumatici durante lo stoccaggio Esiste una vecchia credenza da "bar dello sport" secondo cui sgonfiare gli pneumatici quando non vengono utilizzati ne "riposi" la struttura.
