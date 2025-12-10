Le gemelle Kessler sono state seppellite in gran segreto | Di nuovo riunite con la nostra amata mamma

Le gemelle Kessler sono state sepolte in modo riservato, senza cerimonie pubbliche. Con un gesto intimo, sono state riunite nuovamente alla loro amata mamma, mantenendo privata questa dolorosa fase. La loro scomparsa e l'addio sono stati custoditi con discrezione, lasciando un ricordo di affetto e vicinanza familiare.

Sono state sepolte in gran segreto, senza pubblico né cerimonie ufficiali, e soprattutto di nuovo unite alla loro mamma. Alice ed Ellen Kessler, icone assolute dello spettacolo europeo, riposano ora una accanto all’altra nel cimitero di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, dove avevano espresso il desiderio di essere “riunite con la nostra amata mamma”. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, che ha confermato come le urne delle artiste siano state tumulate nel massimo riserbo, rispettando le loro volontà. Le gemelle, 89 anni, sono morte il 17 novembre nella loro casa di Grünwald, scegliendo il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

