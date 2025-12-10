Le gemelle Kessler sono state seppellite in gran segreto | Di nuovo riunite con la nostra amata mamma
Le gemelle Kessler sono state sepolte in modo riservato, senza cerimonie pubbliche. Con un gesto intimo, sono state riunite nuovamente alla loro amata mamma, mantenendo privata questa dolorosa fase. La loro scomparsa e l'addio sono stati custoditi con discrezione, lasciando un ricordo di affetto e vicinanza familiare.
Sono state sepolte in gran segreto, senza pubblico né cerimonie ufficiali, e soprattutto di nuovo unite alla loro mamma. Alice ed Ellen Kessler, icone assolute dello spettacolo europeo, riposano ora una accanto all’altra nel cimitero di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, dove avevano espresso il desiderio di essere “riunite con la nostra amata mamma”. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, che ha confermato come le urne delle artiste siano state tumulate nel massimo riserbo, rispettando le loro volontà. Le gemelle, 89 anni, sono morte il 17 novembre nella loro casa di Grünwald, scegliendo il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Kessler, gemelle e inseparabili. “Noi in un’unica urna”
Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio”
Gemelle Kessler, Bild: "Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà" Le loro urne tumulate accanto alla mamma, come avevano chiesto Vai su Facebook
Julio Cobos propone hablar del tema Addio alle gemelle Kessler, avevano 89 anni. Bild: suicidio assistito. @juliocobos Vai su X
Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre, la cerimonia funebre in segreto e senza pubblico - Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, morte lo scorso 17 novembre, sono state sepolte insieme nel corso di una cerimonia che si è svolta a porte chiuse e ... Come scrive fanpage.it
