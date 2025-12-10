Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme e in gran segreto proprio come avevano chiesto

Le sorelle gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state sepolte insieme nel cimitero di Grünwald, rispettando il loro desiderio di essere riunite con la madre Elsa. La loro morte ha suscitato grande commozione, e il loro desiderio di restare unite anche nella vita eterna si è così concretizzato in un funerale segreto e intimo.

Alice ed Ellen riposano ora nel cimitero di Grünwald, dove avevano espresso di desiderio di essere riunite, dopo la morte, con la loro «amata mamma» Elsa.

