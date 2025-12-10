Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre la cerimonia funebre in segreto e senza pubblico
Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, scomparse il 17 novembre, sono state sepolte in una cerimonia privata e riservata. Le due artiste, iconiche nel mondo dello spettacolo, hanno lasciato un segno indelebile e ora riposano accanto alla madre, in un momento di intimità e rispetto.
Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, morte lo scorso 17 novembre, sono state sepolte insieme nel corso di una cerimonia che si è svolta a porte chiuse e senza pubblico. Riposano riposano accanto alla madre a Grunwald, come avevano espressamente richiesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Kessler, gemelle e inseparabili. “Noi in un’unica urna”
Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio”
Blogo. . Raffaella Carra, Mina Mazzini e le gemelle Kessler insieme in una super performance nella programma Milleluci del 1974 #blogo #minamazzini #raffaellacarrà #gemellekessler - facebook.com Vai su Facebook
Julio Cobos propone hablar del tema Addio alle gemelle Kessler, avevano 89 anni. Bild: suicidio assistito. @juliocobos Vai su X
