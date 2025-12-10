Le femministe francesi contro Brigitte Macron | Ora chieda scusa

Dopo le dichiarazioni di Brigitte Macron, che ha definito alcune militanti femministe con termini offensivi, le associazioni femministe francesi chiedono scuse pubbliche e una condanna chiara delle violenze sessiste e sessuali. La richiesta nasce in risposta alle parole della première dame, che hanno scatenato polemiche e sollevato questioni di rispetto e tutela dei diritti femminili.

" Scuse pubbliche " e una " chiara condanna " delle violenze sessiste e sessuali dopo le parole della première dame che ha definito 4 militanti femministe che avevano interrotto uno spettacolo a teatro "brutte stronze": è quanto hanno chiesto alcune associazioni femministe a Brigitte Macron. "Quelle parole, pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica, non sono una semplice sbandata: rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle violenze sessuali", ha denunciato il collettivo "Sciopero femminista" che riunisce una sessantina di associazioni, sindacati e federazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le femministe francesi contro Brigitte Macron: "Ora chieda scusa"

Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente: la richiesta della associazioni femministe francesi

Non si placa la polemica in Francia: le femministe vogliono le scuse pubbliche di Brigitte Macron. La premiere dame le ha definite "brutte stronze". #ANSA Vai su X

Scoppia la polemica in Francia, Brigitte Macron definisce 'brutte stronze' alcune militanti femministe lemica in Francia per le parole della première dame, Brigitte Macron, che ha definito "sales connes" (brutte stronze) alcune militanti femministe che hanno inter Vai su Facebook

Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente: la richiesta della associazioni femministe francesi - Per il collettivo "Sciopero femminista", le parole pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica "rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle vio ... msn.com scrive