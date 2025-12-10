Le ' docce acustiche' portano il suono del mare al Museo | è la prima volta in Puglia

Il Polo Biblio-Museale di Foggia inaugura oggi, 10 dicembre 2025, alle ore 10, il programma ocean literacy MegaMare, con l'apertura delle prime 'docce acustiche'. Questa iniziativa porta il suono del mare nel museo, offrendo un'esperienza immersiva che coinvolge il pubblico nelle profondità del Mediterraneo, per la prima volta in Puglia.

Al Museo di Storia Naturale di Foggia arriva il suono del mare con le docce acustiche

