Le beveva ogni giorno poi è stato colpito da un ictus | l’allarme tra i medici

Recenti casi e studi hanno riacceso l’attenzione sul consumo quotidiano di bevande energetiche. Gli esperti avvertono che un consumo eccessivo può aumentare significativamente il rischio di ictus, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di queste bevande e sull’uso prolungato.

Un episodio accaduto in questi giorni ha fatto scattare l’allarme tra le associazioni dei medici sull’uso continuo di bevande energetiche che possono risultare pericolose per l’uomo Un consumo giornaliero eccessivo di bevande energetiche può comportare un serio rischio di ictus. E’ questo l’ultimo all’allarme lanciato da un gruppo di medici britannici sulla rivista scientifica Bmj Case Reports, dopo aver avuto in cura un uomo 50enne, in ottimo stato di salute, in forma e perfettamente sano, che aveva l’abitudine di bere un numero elevato di lattine di bevande energetiche al giorno, però soffriva di pressione sanguigna estremamente alta. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Le beveva ogni giorno, poi è stato colpito da un ictus: l’allarme tra i medici

Beve 8 energy drink al giorno e viene colpito da un ictus: "Fate attenzione" - I ricercatori: "L'ipotesi è che il mix di alcuni ingredienti, tra cui taurina e ginseng, potenzi gli effetti della caff ... Scrive today.it

Beve urina ogni giorno: “Insegna alle viscere qualcosa su te stesso” - Troy Casey, ex modello noto come The Certified Health Nut, è diventato celebre per un rituale a dir poco insolito: bere la propria urina ogni giorno. Riporta 105.net

Il Tignanello non si beve, si ascolta: ogni sorso racconta la storia della Toscana, esaltando con delicatezza i nostri primi piatti Vai su Facebook