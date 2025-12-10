Le avete prese p***ane Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita | Vogliamo i reggiseni
Dopo un'amichevole tra le calciatrici under 17 del Napoli Women e i giovani U14 del Don Guanella, sono emersi gravi insulti sui social media. Le ragazze sono state bersaglio di commenti offensivi e provocatori, tra cui richieste inappropriatamente sessuali, evidenziando un problema di rispetto e comportamento tra i giovani atleti.
Sui social insulti alle calciatrici U17 del Napoli Women da parte dei giovani U14 del Don Guanella al termine di un'amichevole. "Tornate a fare le ballerine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
