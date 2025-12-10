Le avete prese p***ane Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita | Vogliamo i reggiseni

Dopo un'amichevole tra le calciatrici under 17 del Napoli Women e i giovani U14 del Don Guanella, sono emersi gravi insulti sui social media. Le ragazze sono state bersaglio di commenti offensivi e provocatori, tra cui richieste inappropriatamente sessuali, evidenziando un problema di rispetto e comportamento tra i giovani atleti.

