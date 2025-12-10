Le app creative e di produttività di Adobe ora in ChatGPT

Adobe integra le sue app creative e di produttività, come Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat, direttamente in ChatGPT. Questa novità permette agli oltre 800 milioni di utenti della piattaforma di accedere e utilizzare facilmente strumenti avanzati per la creazione e il lavoro, migliorando l’esperienza e la collaborazione attraverso l’intelligenza artificiale.

