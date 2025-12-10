Lazzate via al recupero di Villa Biraghi ecco come diventerà

Lazzate approva ufficialmente il piano di recupero di Villa Biraghi, un intervento atteso da anni nel centro cittadino. La decisione, accolta con entusiasmo dalla maggioranza, segna un passo importante per il rilancio dell’area. Le opposizioni, invece, esprimono critiche riguardo alla mancanza di mini alloggi per anziani, una promessa elettorale non ancora realizzata.

Via libera al Piano di recupero di Villa Biraghi in centro: per la maggioranza si tratta di un passaggio storico atteso da anni, le opposizioni criticano la mancata realizzazione di mini alloggi per anziani prevista nel programma elettorale. Nell'ultimo consiglio comunale è stato dato il via libera al piano di recupero della storica residenza nel .

Villa Biraghi a Lazzate rinascerà. Via libera al piano di recupero

