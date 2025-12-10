Lazio il 16 dicembre giorno della verità | possibile mercato a saldo zero per i biancocelesti! La sessione di gennaio dipenderà dai vincoli dell’Authority

Il 16 dicembre rappresenta un punto cruciale per la Lazio, con il possibile scenario di un mercato di gennaio a “saldo zero”. La gestione delle prossime operazioni di mercato dipenderà dai vincoli imposti dall’Authority Lazio. Il Corriere della Sera approfondisce la situazione attuale dei biancocelesti, analizzando le variabili che potrebbero influenzare le scelte di gennaio.

Lazio, il 16 dicembre giorno della verità: il Corriere della Sera analizza la situazione dei biancocelesti. Tutto dipenderà dal verdetto dellAuthority Il futuro immediato della Lazio passerà da una data precisa: 16 dicembre. In quel giorno l’Authority di controllo sui conti dei club di Serie A comunicherà se la società potrà muoversi liberamente sul mercato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

