L' azienda che ha deciso di dividere 3 mln di euro il 50% dei profitti con i dipendenti
Un'importante iniziativa di condivisione dei profitti ha coinvolto la Pellegrini Spa, che ha deciso di destinare il 50% dei propri guadagni, pari a 3 milioni di euro, ai propri dipendenti. Un gesto che rappresenta un vero e proprio regalo di Natale, premiando il contributo di chi lavora quotidianamente per il successo dell'azienda.
Un vero e proprio regalo di Natale. Il 50% dei profitti della Pellegrini Spa andrà a chi all’interno dell’azienda ci lavora. In due parole: ai dipendenti. Stando a quanto trapelato si parla di una cifra intorno a tre milioni di euro che sarà modulato in base agli anni di servizio con gli 11mila. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
