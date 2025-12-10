L' azienda brianzola che aiuta i genitori a pagare l' asilo e sostiene quelli con figli con disturbi dell' apprendimento
Un'importante novità per i lavoratori del Gruppo Roche in Italia: l'azienda brianzola, nota anche per il supporto alle famiglie con figli con disturbi dell'apprendimento e per l'aiuto nel pagamento dell'asilo, ha raggiunto un risultato storico grazie alla collaborazione con Rsu e sindacati. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel welfare aziendale.
Un bel regalo di Natale in anticipo per i lavoratori della Roche. La Rsu e i sindacati hanno ottenuto uno storico risultato che riguarderà tutti i lavoratori del Gruppo Roche in Italia, l'azienda che ha sede a Monza in viale Stucchi.Chi ha sottoscritto l'accordo Le Rappresentanze sindacali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
