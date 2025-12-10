L’avviso di sfratto poi l’esplosione devastante | ancora tragedia in Italia la scoperta agghiacciante

Un’esplosione devastante a Barberino di Mugello ha causato la morte di Pierantonio Cianti, pensionato di 71 anni. Le indagini si concentrano sulla pista del gesto volontario, mentre si susseguono le scoperte agghiaccianti legate alla vicenda, tra cui un avviso di sfratto che potrebbe aver influito sul tragico evento.

La pista del gesto volontario appare sempre più probabile nelle indagini sull'esplosione avvenuta a Barberino di Mugello, dove ha perso la vita Pierantonio Cianti, pensionato di 71 anni. L'uomo viveva nell'abitazione in affitto ed era prossimo allo sfratto, una situazione che secondo gli investigatori potrebbe aver inciso sul suo stato emotivo. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato nell'appartamento tre bombole di gas: una esplosa, che ha generato la deflagrazione, e altre due integre. Una di queste aveva però la valvola aperta, un elemento che rafforza ulteriormente i sospetti di un gesto intenzionale.