L’avversione di Trump per l’Europa
L’attuale politica di Donald Trump mostra una chiara volontà di ridisegnare l’assetto dell’Europa, cercando di indebolire la sua autonomia e renderla una regione sotto influenza sia degli Stati Uniti che della Russia. Questa strategia mira a modificare gli equilibri geopolitici, con ripercussioni significative sul ruolo del continente nel panorama internazionale.
Il presidente degli Stati Uniti vuole rimodellare l'Europa perché non sia più un polo autonomo ma una regione vassalla, sotto la doppia influenza statunitense e russa.
