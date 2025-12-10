L’avversione di Trump per l’Europa

L’attuale politica di Donald Trump mostra una chiara volontà di ridisegnare l’assetto dell’Europa, cercando di indebolire la sua autonomia e renderla una regione sotto influenza sia degli Stati Uniti che della Russia. Questa strategia mira a modificare gli equilibri geopolitici, con ripercussioni significative sul ruolo del continente nel panorama internazionale.

