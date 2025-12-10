Lavrov | pronti a reagire ' atti ostili' Ue

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha dichiarato che Mosca è pronta a reagire a qualsiasi atto ostile dell'Unione Europea, sottolineando che non desidera un conflitto con l'Europa. La Russia si riserva il diritto di rispondere a eventuali azioni aggressive, come il dispiegamento di forze in Ucraina o la confisca di beni russi, mantenendo comunque la volontà di evitare lo stato di guerra.

9.20 Mosca non ha "nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Europa", ma "risponderà a qualsiasi azione ostile, tra cui lo schieramento di contingenti militari europei in Ucraina e l'espropriazione di beni russi". Lo ha detto il ministro russo degli Esteri Lavrov, criticando la "cecità politica senza speranza" della Ue, che continua "a illudersi di poter in qualche modo sconfiggere" la Russia. Sempre dagli Esteri, la portavoce Zakharova: promessa di elezioni di Zelensky?Sembra uno spettacolo di marionette. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it