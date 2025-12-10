Lavrov | Non vogliamo guerra con l' Europa ma risponderemo a ostilità

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che la Russia non desidera un conflitto con l’Europa, ma si riserva il diritto di rispondere a eventuali azioni ostili, come il dispiegamento di truppe dell’UE in Ucraina e la confisca dei beni russi. Queste dichiarazioni sottolineano le tensioni crescenti tra Mosca e l’Occidente nel contesto della crisi ucraina.

La Russia è pronta a rispondere a un possibile dispiegamento di truppe dell'Unione Europea in Ucraina e alla confisca dei beni russi, misure che considera ostili. Lo annunciato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, a quanto riferisce al Tass. "Come ha sottolineato il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, non andremo in guerra con l'Europa. Non abbiamo minimamente questi pensieri. Ma risponderemo a qualsiasi passo ostile, incluso il dispiegamento di contingenti militari europei in Ucraina e l'espropriazione dei beni russi. E siamo già pronti", ha detto il ministro nella sua relazione annuale al parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it