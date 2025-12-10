Lavrov | Non faremo la guerra all’Europa ma rispondiamo alle ostilità E Mosca bolla come spettacolo di marionette la promessa di elezioni a Kiev

In un contesto di tensioni internazionali, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca non intende scatenare una guerra contro l’Europa, ma reagirà alle provocazioni. Contestualmente, Mosca ha definito come uno “spettacolo di marionette” la promessa di elezioni a Kiev, evidenziando le complesse dinamiche politiche e diplomatiche tra Russia, Ucraina e l’Europa.

