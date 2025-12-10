Lavrov | Non faremo la guerra all’Europa ma rispondiamo alle ostilità E Mosca bolla come spettacolo di marionette la promessa di elezioni a Kiev
In un contesto di tensioni internazionali, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca non intende scatenare una guerra contro l’Europa, ma reagirà alle provocazioni. Contestualmente, Mosca ha definito come uno “spettacolo di marionette” la promessa di elezioni a Kiev, evidenziando le complesse dinamiche politiche e diplomatiche tra Russia, Ucraina e l’Europa.
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a Zelensky
Chi attacca Cavo Dragone non ha capito che la guerra ibrida della Russia è già qui: propaganda, cyber, energia. Difesa proattiva = prevenire il danno, non cercare vendetta. Cavo Dragone o Lavrov? Scegliamo In questi giorni il generale Cavo Dragone è sott Vai su X
Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a Zelensky - Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, sottolineando che ”lo ha detto anche il presidente ... Riporta pianetagenoa1893.net
