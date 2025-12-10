Lavrov | Gli europei vogliono rubare i nostri asset perché non hanno più risorse

Il ministro degli Esteri russo Lavrov afferma che gli europei cercano di appropriarsi dei beni russi congelati, accusandoli di volerli sottrarre a causa della mancanza di altre risorse per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina. La questione evidenzia tensioni crescenti tra Russia e Europa sulla gestione dei capitali e delle risorse finanziarie legate al conflitto.

I Paesi europei puntano a confiscare i capitali russi congelati perché non hanno più “altre risorse per finanziare la guerra” in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo). “A parte rubare il nostro oro e le nostre riserve valutarie in violazione di ogni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lavrov: “Gli europei vogliono rubare i nostri asset perché non hanno più risorse”

Gelo da #Mosca. Il ministro degli esteri #Lavrov stronca il documento mediato dagli europei - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, news. Lavrov: “Risponderemmo a eventuali truppe europee in Ucraina” Vai su X

Ucraina, Lavrov: «Gli europei vogliono rubare gli asset russi perché non hanno più risorse» - «I Paesi europei puntano a confiscare i capitali russi congelati perché non hanno più altre risorse per finanziare la guerra» in Ucraina. Come scrive open.online